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Банк России утвердил новый стандарт правил обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств клиентов

УрБК, Москва, 28.09.2018. Банк России в рамках перехода на международные стандарты в национальной платежной системе РФ (НПС) утвердил стандарт, определяющий правила обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Стандарт включает описание модели обмена финансовыми сообщениями между участниками перевода в соответствии с международным стандартом ISO 20022, а также с учетом российского законодательства об НПС. В документе также рассматриваются основные сценарии взаимодействия участников при переводе и возврате (аннулировании) платежа», — говорится в сообщении.



Переход на указанный стандарт направлен на снижение издержек при взаимодействии участников рынка за счет унификации информационного обмена.



Стандарт вводится в действие с 28 сентября 2018 года и носит рекомендательный характер для участников перевода денежных средств. Кроме того, данный документ может использоваться разработчиками соответствующего программного обеспечения.

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