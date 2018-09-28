«Уральский Рабочий»: Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 с трибуны ООН

Глава МИД РФ подчеркнул, что заявка уральской столицы имеет все шансы на успех. Он отметил, что Россия участвовала в выставках ЭКСПО более 160 лет, однако это мероприятие пока не проводилось на территории нашей страны.«Россия — активный член Международного бюро выставок (МБВ). Мы поддерживаем принципы и ценности международного выставочного движения. Российские экспозиции регулярно получали медали, сертификаты и награды в различных категориях», — сказал Сергей Лавров, выступая с трибуны штаб-квартиры Организации Объединенных наций.Глава МИД РФ отметил, что российская заявка обладает оптимальной комбинацией общественной и государственной поддержки.«Екатеринбург — четвертый по размерам город России, важный и динамичный, экономический, научный, образовательный и культурный центр. Благодаря своему уникальному расположению на границе Европы и Азии город стал важным транспортным узлом. У Екатеринбурга есть все необходимые организационные и инфраструктурные ресурсы, чтобы успешно провести ЭКСПО-2025», — считает глава российского МИД.Сергей Лавров выразил уверенность, что Всемирная выставка в Екатеринбурге предоставит иностранным участникам возможность продемонстрировать последние научные и технические достижения, поделиться планами экономического, технологического и научного развития. По его словам, активное участие в ЭКСПО откроет дополнительные возможности для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, торговли, промышленности, сельского хозяйстваНапомним, что недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге Чрезвычайным и Полномочным Послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.Кроме того, в конце октября глава области тоже выступит с трибуны ОНН, презентуя регион и заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Губернатор расскажет о том, каких успехов добились уральцы в инновационной, культурной, туристической сферах, а также поделится наработками по охране окружающей среды. В своем выступлении глава Свердловской области уделит внимание и развитию человеческого потенциала. Все эти факторы вместе дают возможность нам считаться регионом устойчивого развития. Он представит концепцию «умного города», который будет создан на месте проведения выставки с применением передовых технологий и станет наследием российской выставки.Отметим, что голосование по заявкам на проведение ЭКСПО-2025 состоится на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре.