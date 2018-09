«Уральский Рабочий»: Свердловские ученые получили международную награду за создание титановой сетки, позволяющей ускорять регенерациию мягких тканей

Резиденты технопарка «Университетский» НПФ «ТЕМП» и «Альфасинтез» создали титановую сетку для усиления регенерации мягких тканей. Разработка была удостоена главного приза первого российско-китайского конкурса промышленных инноваций Innovation Awards.Церемония награждения состоялась в городе Куньмин — Китайская Народная Республика.«Мы гордимся нашими инноваторами, уверен, успех молодых людей станет хорошим примером для других разработчиков, а также послужит на благо жителям не только нашего региона. Сегодня при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области созданы все условия для генерации перспективных идей, появления новых технологий, и существуют институты развития, такие, как технопарк «Университетский», которые способствуют продвижению инновационных идей на международные рынки», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.Как рассказали разработчики, изделие предназначено для использования в медицинских целях в качестве имплантата при хирургических вмешательствах на мягких тканях организма. Исследования показали, что данный инертный материал практически не отторгается организмом и не требует извлечения в дальнейшем.«Ранее проект был презентован в Южной Корее. Азиатское направление — это очень большие и емкие рынки, ориентированные на новации во всех сферах, мы рады, что наш продукт оценили по достоинству. Мы будем дальше работать над технологией производства, над клиническими испытаниями в различных отраслях медицины: в хирургии, в стоматологии, гинекологии, косметологии и других», — рассказал генеральный директор компаний НПФ «Темп» и «Альфасинтез» Айрат Юсупов.Победители конкурса были определены решением жюри, в состав которого с китайской стороны вошли представители крупнейших инновационных компаний — Lenovo, Tsinghua Unigroup, China Core Investment Management Co. Ltd., China Electronics Corporation и Ningxia Western Cloud Data Technology Co. Ltd. С российской стороны экспертами выступили руководители и представители ФГУП «МНИИРИП» АО «Воентелеком», АО «НИИВК им. М.А. Карцева»,АО «НИИВК им. М.А. Карцева», ЗАО «МНИТИ» Сергей Орлов.