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Александр Высокинский избран главой Екатеринбурга
25 сентябрь 2018 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за кандидатуру главы города. Им стал заместитель губернатора Александр Высокинский, сообщает корреспондент УрБК.
За его кандидатуру проголосовали все 36 депутатов.
Конкурсная комиссия рекомендовала назначить главой города вице-губернатора Александра Высокинского, вице-спикера свердловского Заксобрания Виктора Маслакова или юриста Надежду Абакумову. Александра Высокинского единогласно рекомендовало свердловское отделение партии «Единая Россия».
Александр Высокинский родился в городе Свердловске в 1973 году. В 1996 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом экономических наук.
Первое место работы — НПО автоматики. С декабря 2000 года — начальник отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Комитета по экономике администрации Екатеринбурга.
Со 2 июня 2008 года заместитель главы Екатеринбурга.
5 февраля 2016 года назначен вице-губернатором Свердловской области.
За его кандидатуру проголосовали все 36 депутатов.
Конкурсная комиссия рекомендовала назначить главой города вице-губернатора Александра Высокинского, вице-спикера свердловского Заксобрания Виктора Маслакова или юриста Надежду Абакумову. Александра Высокинского единогласно рекомендовало свердловское отделение партии «Единая Россия».
Александр Высокинский родился в городе Свердловске в 1973 году. В 1996 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом экономических наук.
Первое место работы — НПО автоматики. С декабря 2000 года — начальник отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности Комитета по экономике администрации Екатеринбурга.
Со 2 июня 2008 года заместитель главы Екатеринбурга.
5 февраля 2016 года назначен вице-губернатором Свердловской области.
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