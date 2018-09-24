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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил южноуральскую делегацию в Японию
24 сентябрь 2018 (10:48)
УрБК, Челябинск, 24.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил официальную делегацию Южного Урала в Японию. Визит будет проходить с 24 по 26 сентября, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства региона.
В состав южноуральской делегации вошли представители промышленности Челябинской области (машиностроение, электротехническая, химическая и пищевая отрасли, IT, информационные технологии, инжиниринг), а также ведущие специалисты в области здравоохранения.
Программа насыщенная и включает работу нескольких секций в разных городах Японии, в том числе в Токио и Осаке. На сегодня запланирована встреча Бориса Дубровского с послом России в Японии Михаилом Галузиным.
В рамках визита пройдут переговоры главы Южного Урала с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг».
На отдельных сессиях представители южноуральских компаний проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи предприятий Челябинской области и японских партнеров в формате B2B. Для представителей здравоохранения разработана отдельная программа, включающая встречи и знакомство с достижениями японских коллег.
По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил 38,3 млн долл. США (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе экспорт — 19,4 млн долл. США (84,3%), импорт — 18,9 млн долл. США (увеличился более чем в 2 раза).
Товарооборот области с Японией за I полугодие 2018 года составил 21,8 млн долл. США (167% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе экспорт — 7,4 млн долл. США (80,4%), импорт — 14,4 млн долл. США (увеличился почти в 4 раза).
В состав южноуральской делегации вошли представители промышленности Челябинской области (машиностроение, электротехническая, химическая и пищевая отрасли, IT, информационные технологии, инжиниринг), а также ведущие специалисты в области здравоохранения.
Программа насыщенная и включает работу нескольких секций в разных городах Японии, в том числе в Токио и Осаке. На сегодня запланирована встреча Бориса Дубровского с послом России в Японии Михаилом Галузиным.
В рамках визита пройдут переговоры главы Южного Урала с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг».
На отдельных сессиях представители южноуральских компаний проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи предприятий Челябинской области и японских партнеров в формате B2B. Для представителей здравоохранения разработана отдельная программа, включающая встречи и знакомство с достижениями японских коллег.
По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил 38,3 млн долл. США (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе экспорт — 19,4 млн долл. США (84,3%), импорт — 18,9 млн долл. США (увеличился более чем в 2 раза).
Товарооборот области с Японией за I полугодие 2018 года составил 21,8 млн долл. США (167% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе экспорт — 7,4 млн долл. США (80,4%), импорт — 14,4 млн долл. США (увеличился почти в 4 раза).
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