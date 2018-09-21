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За четыре недели средняя цена вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 69,2 тыс. руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,6%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов. Число выставляемых на продажу квартир сейчас составляет 8 тыс., что на 3,2% меньше, чем месяц назад. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и 0,71 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции составляют чуть больше 3,5 месяцев.



Среди различных территорий в основном наблюдаем ценовой прирост. Отрицательная динамика фиксируется для районов второго (-0,2%) и четвертого (-0,1%) поясов.



Из различных типов объектов снижение средней цены за месяц фиксируется только для «пентагонов»: на 0,2%.



По объектам различных размеров в последнее время отмечается рост цен. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 2,3%. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,7%. Средние цены на «двушки» и «трешки» изменились незначительно.



По жилью в пригороде наблюдается падение цен за месяц на 0,4%. Демонстрируют снижение цен и комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,9%.

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