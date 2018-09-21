Новости дня
За четыре недели средняя цена вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 0,6%
21 сентябрь 2018 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 69,2 тыс. руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,6%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов. Число выставляемых на продажу квартир сейчас составляет 8 тыс., что на 3,2% меньше, чем месяц назад. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и 0,71 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции составляют чуть больше 3,5 месяцев.
Среди различных территорий в основном наблюдаем ценовой прирост. Отрицательная динамика фиксируется для районов второго (-0,2%) и четвертого (-0,1%) поясов.
Из различных типов объектов снижение средней цены за месяц фиксируется только для «пентагонов»: на 0,2%.
По объектам различных размеров в последнее время отмечается рост цен. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 2,3%. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,7%. Средние цены на «двушки» и «трешки» изменились незначительно.
По жилью в пригороде наблюдается падение цен за месяц на 0,4%. Демонстрируют снижение цен и комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,9%.
Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов. Число выставляемых на продажу квартир сейчас составляет 8 тыс., что на 3,2% меньше, чем месяц назад. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и 0,71 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции составляют чуть больше 3,5 месяцев.
Среди различных территорий в основном наблюдаем ценовой прирост. Отрицательная динамика фиксируется для районов второго (-0,2%) и четвертого (-0,1%) поясов.
Из различных типов объектов снижение средней цены за месяц фиксируется только для «пентагонов»: на 0,2%.
По объектам различных размеров в последнее время отмечается рост цен. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 2,3%. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,7%. Средние цены на «двушки» и «трешки» изменились незначительно.
По жилью в пригороде наблюдается падение цен за месяц на 0,4%. Демонстрируют снижение цен и комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,9%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За последний месяц вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало в среднем на 0,4%
- Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составил четыре месяца
- За последний месяц вторичное жилье в центре Екатеринбурга подорожало в среднем почти на 2%
- Количество квартир для продажи на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц сократилось на 1,5%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц выросло в цене на 0,1%