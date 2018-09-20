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В шахте компании «Южуралзолото» при обрушении породы погиб рабочий
20 сентябрь 2018 (10:44)
УрБК, Челябинск, 20.09.2018. В Пластовском районе Челябинской области при обрушении породы в шахте «Центральная» (ОАО «Южуралзолото ГК») погиб рабочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
По данным областного ГУ МЧС, сигнал об инциденте поступил в ведомство 19 сентября в 17.55.
«По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
В 2018 году это не первый инцидент, который произошел на объекте ОАО «Южуралзолото ГК». В конце июля 2018 года в шахте «Центральная» произошел пожар.
По данным областного ГУ МЧС, сигнал об инциденте поступил в ведомство 19 сентября в 17.55.
«По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
В 2018 году это не первый инцидент, который произошел на объекте ОАО «Южуралзолото ГК». В конце июля 2018 года в шахте «Центральная» произошел пожар.
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