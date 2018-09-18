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В центре Екатеринбурга снесут жилой дом ради строительства нового зала для Свердловской филармонии
18 сентябрь 2018 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В Екатеринбурге для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии будет снесен шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта, 40. Об этом говорится в материалах проекта строительства, опубликованных на официальном сайте администрации города.
Новое здание филармонии с подземной автостоянкой планируется возвести в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта. В одном из вариантов проекта предлагается для застройки снести шестиэтажный дом и частично занять сад Вайнера. Подземно-надземную автостоянку, по предложению авторов проекта, можно разместить на территории сквера по ул. Карла Либкнехта.
«Коридор проектируемых сетей снабжения под размещение нового здания концертного комплекса с подземной автостоянкой пролегает с запада на восток вдоль территории УрГАУ, через территорию существующего сада Вайнера и жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40», — говорится в проекте.
Изображение из материалов проекта
Примечательно, что кровлю новых подземных автостоянок предлагается озеленить, обустроив таким образом новый сквер.
Проект вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 23 октября 2018 года.
Новое здание филармонии с подземной автостоянкой планируется возвести в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта. В одном из вариантов проекта предлагается для застройки снести шестиэтажный дом и частично занять сад Вайнера. Подземно-надземную автостоянку, по предложению авторов проекта, можно разместить на территории сквера по ул. Карла Либкнехта.
«Коридор проектируемых сетей снабжения под размещение нового здания концертного комплекса с подземной автостоянкой пролегает с запада на восток вдоль территории УрГАУ, через территорию существующего сада Вайнера и жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40», — говорится в проекте.
Изображение из материалов проекта
Примечательно, что кровлю новых подземных автостоянок предлагается озеленить, обустроив таким образом новый сквер.
Проект вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 23 октября 2018 года.
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