В центре Екатеринбурга снесут жилой дом ради строительства нового зала для Свердловской филармонии

Изображение из материалов проекта

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В Екатеринбурге для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии будет снесен шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта, 40. Об этом говорится в материалах проекта строительства, опубликованных на официальном сайте администрации города.Новое здание филармонии с подземной автостоянкой планируется возвести в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта. В одном из вариантов проекта предлагается для застройки снести шестиэтажный дом и частично занять сад Вайнера. Подземно-надземную автостоянку, по предложению авторов проекта, можно разместить на территории сквера по ул. Карла Либкнехта.«Коридор проектируемых сетей снабжения под размещение нового здания концертного комплекса с подземной автостоянкой пролегает с запада на восток вдоль территории УрГАУ, через территорию существующего сада Вайнера и жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40», — говорится в проекте.Примечательно, что кровлю новых подземных автостоянок предлагается озеленить, обустроив таким образом новый сквер.Проект вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 23 октября 2018 года.