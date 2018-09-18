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В Челябинской области Россельхознадзор пресек провоз 24 тонн продукции через границу с Казахстаном
18 сентябрь 2018 (10:23)
УрБК, Челябинск, 18.09.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили перемещение через российско-казахстанскую границу двух животных и более 24 т продукции без документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 10 по 16 сентября текущего года в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка должностными лицами управления выявлено 6 фактов незаконного перемещения поднадзорной продукции через российско-казахстанскую границу.
В результате пресечены три факта ввоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию поднадзорной продукции: двух поросят из п. Федоровка Костанайской области в г. Троицк Челябинской области без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 1; 35 кг мёда, 25 кг кумыса из Костаная в Екатеринбург без ветеринарного сертификата Таможенного союза и 225 кг мёда из Костаная в Екатеринбург без ветеринарного сертификата Таможенного союза.
Также пресечены факты вывоза с территории РФ в Республику Казахстан четырех тонн рыбных консервов, которые следовали из Москвы в Костанай без ветсертификата Таможенного союза; 20 т пшеницы фуражной из п. Чесма Челябинской области в п. Пешковка Федоровского района Костанайской области без ветеринарного сертификата Таможенного союза.
На основании действующего законодательства грузы без документов были признаны потенциально опасными, принято решение о возврате машин в места отправления для оформления документов. Правонарушители привлечены к административной ответственности.
С 10 по 16 сентября текущего года в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка должностными лицами управления выявлено 6 фактов незаконного перемещения поднадзорной продукции через российско-казахстанскую границу.
В результате пресечены три факта ввоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию поднадзорной продукции: двух поросят из п. Федоровка Костанайской области в г. Троицк Челябинской области без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 1; 35 кг мёда, 25 кг кумыса из Костаная в Екатеринбург без ветеринарного сертификата Таможенного союза и 225 кг мёда из Костаная в Екатеринбург без ветеринарного сертификата Таможенного союза.
Также пресечены факты вывоза с территории РФ в Республику Казахстан четырех тонн рыбных консервов, которые следовали из Москвы в Костанай без ветсертификата Таможенного союза; 20 т пшеницы фуражной из п. Чесма Челябинской области в п. Пешковка Федоровского района Костанайской области без ветеринарного сертификата Таможенного союза.
На основании действующего законодательства грузы без документов были признаны потенциально опасными, принято решение о возврате машин в места отправления для оформления документов. Правонарушители привлечены к административной ответственности.
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