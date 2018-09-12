Новости дня

За последний месяц вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало в среднем на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. На 10 сентября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 68 тыс. 992 руб. За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,4%, сообщает Уральская палата недвижимости.



Количество выставляемых на продажу объектов сейчас чуть меньше отметки 8,1 тыс. квартир, что на 1,9% меньше, чем месяц назад. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и 0,73 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции составляют чуть меньше 4 месяцев.



Среди различных территорий наблюдается противоречивая ценовая динамика. За четыре недели заметно подорожали квартиры в Центре — на 2,8%. На территории первого пояса средний ценовой показатель вырос на 0,5%. Цены на квартиры отдаленных районов увеличились всего на 0,1%. Зеркальная корректировка — 0,1% — отмечается для вторичного жилья третьего пояса. Объекты второго пояса не изменились в цене.



Из различных типов объектов снижение средней цены за месяц фиксируется только для «пентагонов»: на 0,3%. Напротив, прибавили в цене по 0,3% два типа квартир — «хрущевки» и «брежневки». «Спецпроекты» стали дороже на 1,4%. Для полнометражных квартир наблюдаем наибольший ценовой прирост за четыре недели. Наименьший прирост у объектов «улучшенной планировки».



По объектам различных размеров в последнее время отмечается ценовой рост. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 2,2% и теперь достигли отметки 72 тыс. 093 руб. за кв. м. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,7% (73 тыс. 479 руб. за кв. м.). Средние цены на «двушки» и «трешки» изменились незначительно. Квадратный метр двухкомнатных объектов обойдется в 67 тыс. 828 руб. (–0,1%). Трехкомнатные квартиры стоят на рынке 67 тыс. 379 руб. за кв. м.



«Цены на вторичном рынке жилья медленно повышаются на протяжении года. Пока данная тенденция достаточно устойчива, но перспективы развития рынка не однозначны. На рынке есть факторы, которые способствуют дальнейшему повышению цен, так и те, которые ограничивают этот процесс», — отмечают аналитики УПН.



По жилью в пригороде наблюдаем рост цен за месяц на 0,4%. Обратную отрицательную динамику в тенденции демонстрируют комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 1,2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: