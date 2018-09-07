Новости дня
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составил четыре месяца
7 сентябрь 2018 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Средний срок экспозиции объектов на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге к 3 сентября 2018 года составил 4 месяца, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
По данным УПН, за последние четыре недели средняя цена по городу выросла на 0,2%, составив 68 тыс. 833 руб. за кв. м. Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов.
В частности, за указанный период количество объектов, выставляемых на продажу, сократилось на 1,7% — до 8,1 тыс. квартир.
За четыре недели квартиры в центре подорожали на 2,1% — до 98 тыс. 994 руб. за кв. м. На территории первого пояса средний ценовой показатель вырос на 0,5 — до 74 тыс. 751 руб. за кв. м. Во втором поясе цены выросли на 0,1%, составив 62 тыс.291 руб. за кв. м. На отдаленных территориях квартиры подешевели на 0,9, составив 47 тыс. 600 руб. за кв. м.
Лидерами по темпам роста стали многокомнатные объекты — 71 тыс. 770 руб. за кв. м. (+1,6%) Средние цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры остались прежними — 67 тыс. 753 руб. и 67 тыс. 368 руб. за кв. м. соответственно.
По данным УПН, за последние четыре недели средняя цена по городу выросла на 0,2%, составив 68 тыс. 833 руб. за кв. м. Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов.
В частности, за указанный период количество объектов, выставляемых на продажу, сократилось на 1,7% — до 8,1 тыс. квартир.
За четыре недели квартиры в центре подорожали на 2,1% — до 98 тыс. 994 руб. за кв. м. На территории первого пояса средний ценовой показатель вырос на 0,5 — до 74 тыс. 751 руб. за кв. м. Во втором поясе цены выросли на 0,1%, составив 62 тыс.291 руб. за кв. м. На отдаленных территориях квартиры подешевели на 0,9, составив 47 тыс. 600 руб. за кв. м.
Лидерами по темпам роста стали многокомнатные объекты — 71 тыс. 770 руб. за кв. м. (+1,6%) Средние цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры остались прежними — 67 тыс. 753 руб. и 67 тыс. 368 руб. за кв. м. соответственно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Количество квартир для продажи на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц сократилось на 1,5%
- Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 141 день
- С начала года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась до 68,6 тыс. руб. за кв. метр
- Темпы снижения цен на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге ускорились
- Темпы снижения цен на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге ускорились