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Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге составил четыре месяца

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Средний срок экспозиции объектов на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге к 3 сентября 2018 года составил 4 месяца, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



По данным УПН, за последние четыре недели средняя цена по городу выросла на 0,2%, составив 68 тыс. 833 руб. за кв. м. Ценовые показатели растут на фоне стабильного снижения количества объектов.



В частности, за указанный период количество объектов, выставляемых на продажу, сократилось на 1,7% — до 8,1 тыс. квартир.



За четыре недели квартиры в центре подорожали на 2,1% — до 98 тыс. 994 руб. за кв. м. На территории первого пояса средний ценовой показатель вырос на 0,5 — до 74 тыс. 751 руб. за кв. м. Во втором поясе цены выросли на 0,1%, составив 62 тыс.291 руб. за кв. м. На отдаленных территориях квартиры подешевели на 0,9, составив 47 тыс. 600 руб. за кв. м.



Лидерами по темпам роста стали многокомнатные объекты — 71 тыс. 770 руб. за кв. м. (+1,6%) Средние цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры остались прежними — 67 тыс. 753 руб. и 67 тыс. 368 руб. за кв. м. соответственно.

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