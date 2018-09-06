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В Екатеринбурге изъяли и уничтожили более 1,5 тонны яблок неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку на территории базы № 1 ООО «Железнодорожное».



В складском помещении, арендуемом ООО «ФрутТранс», находилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — свежие яблоки в количестве 1 тыс. 698 кг неустановленного происхождения. Продукция была изъята и уничтожена, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В отношении юридического лица было возбуждено дело по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции».



По итогам его рассмотрения Управление Россельхознадзора по Свердловской области привлекло ООО «ФрутТранс» к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

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