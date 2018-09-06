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Финансовые омбудсмены будут работать на средства от взносов финансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Уполномоченные по правам потребителей финансовых услуг будут работать на средства от взносов финансовых организаций: страховых компаний, банков, МФО, ломбардов, сообщили сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге представители Уральского главного управления Банка России.



«В первое время службу поддержит Банк России, а затем финансирование будет складываться из регулярных взносов, которые будут собираться с финансовых организаций. Причем запланирован следующий принцип: больший коэффициент на взнос будет накладываться на ту организацию, на которую было больше жалоб в периоде», — рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.



Таким образом, предполагается финансово заинтересовать страховые компании, банки, ломбарды и другие организации, оказывающие финансовые услуги населению.



«Финансовая организация не станет перекладывать эти расходы на клиента, поскольку для нее досудебное решение более выгодно. Выплатив клиенту компенсацию по решению финансового омбудсмена, банк сэкономит на судебных расходах, которые с учетом, например, компенсации морального вреда, могут быть значительными», — отметила Светлана Фурдуй.



Напомним, что 3 сентября вступил в силу федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». С этого времени начинается формирование новой службы, которая будет рассматривать обращения граждан по имущественным спорам с финансовыми организациями. Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг наделен правом досудебного разрешения споров.



Вступление закона в силу будет поэтапным. С 3 сентября 2018 начался подготовительный период. С 1 июня 2019 года закон станет обязательным для сегмента ОСАГО, с 28 ноября 2019 года — для остальных видов страхования. С 1 января 2020 года — для МФО, и с 1 января 2021 — для кредитных организаций, ломбардов, КПК и НПФ.

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