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Счетная палата проверит систему Росреестра после сбоя в работе

5 сентябрь 2018 (16:59)

УрБК, Москва, 05.09.2018. Счетная палата (СП) РФ в ноябре проверит информационную систему Росреестра, из-за сбоя в работе которой пострадали и сотрудники СП, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Счетная палата в этом году будет проверять информационную систему Росреестра, она должна быть сдана в ноябре, хотя частично уже работает, в ноябре мы выйдем на проверку и подтвердим или не подтвердим те или иные наши опасения», — сказал А. Кудрин «Интерфаксу» в среду.

Он добавил, что некоторые сотрудники Счетной палаты, как и обычные граждане РФ, тоже пострадали из-за приостановки. Кудрин также предположил, что возможны рабочие моменты, связанные с восстановлением системы.

3 сентября Росреестр и «Ростелеком» заявили об устранении сбоя, нарушившего работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах России.

В ведомстве заявляли, что сбой отразился на сроках обработки пакетов документов, поступивших с 20 по 27 августа. Нарушение работы реестра привело к тому, что многие сделки по недвижимости оказались под угрозой срыва.

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