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В России возможна задержка с регистрацией сделок по имуществу из-за аварии в ЦОД «Ростелекома»

УрБК, Москва, 30.08.2018. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) сообщила о возможной задержке с регистрацией сделок по имуществу из-за аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома».



Согласно сообщению на сайте ведомства, авария случилась несколько дней назад и привела к сбою в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг.



«Несмотря на принимаемые меры полного восстановления, работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и «Ростелекомом» мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме», ― сообщают в Росреестре.



Пока в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители «Ростелекома» назвали 31 августа.



«Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии», ― добавили в ведомстве.



Сейчас для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно. В связи с этим возможно увеличение сроков оказания госуслуг.

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