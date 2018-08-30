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В России возможна задержка с регистрацией сделок по имуществу из-за аварии в ЦОД «Ростелекома»
30 август 2018 (09:45)
УрБК, Москва, 30.08.2018. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) сообщила о возможной задержке с регистрацией сделок по имуществу из-за аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома».
Согласно сообщению на сайте ведомства, авария случилась несколько дней назад и привела к сбою в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг.
«Несмотря на принимаемые меры полного восстановления, работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и «Ростелекомом» мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме», ― сообщают в Росреестре.
Пока в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители «Ростелекома» назвали 31 августа.
«Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии», ― добавили в ведомстве.
Сейчас для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно. В связи с этим возможно увеличение сроков оказания госуслуг.
Согласно сообщению на сайте ведомства, авария случилась несколько дней назад и привела к сбою в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг.
«Несмотря на принимаемые меры полного восстановления, работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и «Ростелекомом» мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме», ― сообщают в Росреестре.
Пока в качестве предполагаемой даты восстановления работоспособности системы представители «Ростелекома» назвали 31 августа.
«Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком. Поэтому предоставление государственных услуг Росреестра в штатном режиме будет возобновлено после устранения аварии», ― добавили в ведомстве.
Сейчас для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно. В связи с этим возможно увеличение сроков оказания госуслуг.
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