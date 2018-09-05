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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной цены на пиво

УрБК, Москва, 05.09.2018. Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства РАР Игорь Алешин.



«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — сообщил Игорь Алешин.



Глава Росалкогольрегулирования также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.



«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил глава ведомства.

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