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Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области в начале сентября
31 август 2018 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в начале сентября, которые могут привести к формированию смога.
«С 20 часов 1 сентября до 20 часов 4 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― сообщает Уральский Гидрометцентр.
Отметим, что с 20 августа в Екатеринбурге зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы по концентрации формальдегида.
«С 20 часов 1 сентября до 20 часов 4 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― сообщает Уральский Гидрометцентр.
Отметим, что с 20 августа в Екатеринбурге зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы по концентрации формальдегида.
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