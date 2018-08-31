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Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области в начале сентября

31 август 2018 (16:43)

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в начале сентября, которые могут привести к формированию смога.

«С 20 часов 1 сентября до 20 часов 4 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― сообщает Уральский Гидрометцентр.

Отметим, что с 20 августа в Екатеринбурге зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы по концентрации формальдегида.

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