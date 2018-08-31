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Группа ЧТПЗ поставила материалы для изготовления памятника «Стена мира» в Казахстане
31 август 2018 (16:08)
УрБК, Астана, 31.08.2018. Группа ЧТПЗ и предприятие «Курганстальмост» поставили совместную продукцию для строительства монумента «Стена мира», открытие которого состоялось в Астане с участием президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.
Трубы ЧТПЗ использованы для создания металлоконструкции (производства «Курганстальмост»), которая легла в основу лепестка — главного элемента памятника «Стена мира». Монумент стал подарком Актюбинской области в честь 20-летия столицы Казахстана.
Предприятием были изготовлены бесшовные трубы с повышенными эксплуатационными качествами для использования в условиях степного климата Казахстана, характеризующегося резкими перепадами температур и погодных условий. Партию объемом более 100 штук составили трубы диаметром от 114 до 351 мм, с толщиной стенок 6-20 мм из стали 09Г2С. Весь процесс их производства выполнен на предприятиях Группы: металлопереработка — ГК «МЕТА», производство заготовки — «Железный Озон 32», изготовление готовой продукции — трубопрокатный цех ЧТПЗ.
«Размещение данного заказа на ЧТПЗ мы расцениваем как знак высокого доверия белым металлургам. Сложность заключалась в минимальных сроках производства и поставки — менее одного месяца. Благодаря перестроению графиков производства и четкому планированию сотрудники компании справились с поставленной задачей. Гордимся тем, что продукция ЧТПЗ увековечена в этом произведении монументального искусства», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Трубы ЧТПЗ использованы для создания металлоконструкции (производства «Курганстальмост»), которая легла в основу лепестка — главного элемента памятника «Стена мира». Монумент стал подарком Актюбинской области в честь 20-летия столицы Казахстана.
Предприятием были изготовлены бесшовные трубы с повышенными эксплуатационными качествами для использования в условиях степного климата Казахстана, характеризующегося резкими перепадами температур и погодных условий. Партию объемом более 100 штук составили трубы диаметром от 114 до 351 мм, с толщиной стенок 6-20 мм из стали 09Г2С. Весь процесс их производства выполнен на предприятиях Группы: металлопереработка — ГК «МЕТА», производство заготовки — «Железный Озон 32», изготовление готовой продукции — трубопрокатный цех ЧТПЗ.
«Размещение данного заказа на ЧТПЗ мы расцениваем как знак высокого доверия белым металлургам. Сложность заключалась в минимальных сроках производства и поставки — менее одного месяца. Благодаря перестроению графиков производства и четкому планированию сотрудники компании справились с поставленной задачей. Гордимся тем, что продукция ЧТПЗ увековечена в этом произведении монументального искусства», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
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