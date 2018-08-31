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В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США
31 август 2018 (15:02)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале аэропорта Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Из Амстердама в Екатеринбург прибыли розы, хризантемы, гвоздики, лилии, герберы. Большинство цветов выращены в Кении, Эквадоре и Колумбии. Нидерланды для них — своеобразный перевалочный пункт», — говорится в сообщении.
После прилета и размещения на складе цветы отправляются к сотрудникам Россельхознадзора, которые проверяют цветы на наличие вредителей, далее проходят таможенный контроль.
Инспекторы Кольцовской таможни сверили данные, указанные на упаковке, с реальным товаром. Таможенный досмотр длится не больше трех часов. Стоимость трех партий приближается к 1 млн долл. США. За ввоз цветов поставщики заплатили таможенную пошлину — больше 15 млн руб.
«Чистые» партии перегружают в фуры и отправляют по всей стране. Автомобили оснащены системой охлаждения, чтобы сохранить свежесть цветов», — отметили в пресс-службе.
«Из Амстердама в Екатеринбург прибыли розы, хризантемы, гвоздики, лилии, герберы. Большинство цветов выращены в Кении, Эквадоре и Колумбии. Нидерланды для них — своеобразный перевалочный пункт», — говорится в сообщении.
После прилета и размещения на складе цветы отправляются к сотрудникам Россельхознадзора, которые проверяют цветы на наличие вредителей, далее проходят таможенный контроль.
Инспекторы Кольцовской таможни сверили данные, указанные на упаковке, с реальным товаром. Таможенный досмотр длится не больше трех часов. Стоимость трех партий приближается к 1 млн долл. США. За ввоз цветов поставщики заплатили таможенную пошлину — больше 15 млн руб.
«Чистые» партии перегружают в фуры и отправляют по всей стране. Автомобили оснащены системой охлаждения, чтобы сохранить свежесть цветов», — отметили в пресс-службе.
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