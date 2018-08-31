«Уральский Рабочий»: Разговор начистоту: предприниматели рассказали губернатору о проблемах — Куйвашев обещал помочь

В ходе недавнего прямого разговора с главой региона и свердловским бизнес-омбудсменом Еленой Артюх предприниматели рассказали Евгению Куйвашеву о том, что им мешает вести бизнес, и обсудили, как можно решить эти проблемы.Так, к Евгению Куйвашеву обратилась руководитель агропредприятия «Волчанское» Оксана Будыкина. Производитель использует 770 гектаров земли на севере Свердловской области, и для развития бизнеса предприятию нужно их выкупить — платить земельный налог выгоднее, чем арендную плату. Однако, по существующему региональному закону, приобрети можно лишь небольшую часть угодий — в собственности одного юрлица могут находиться только 10% общей площади сельскохозяйственной земли, расположенной на территории одного муниципального района.Экс-министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов, возглавляющий Союз животноводов Урала, пояснил: такой закон принимался для обеспечения равных возможностей для аграриев и сохранения конкурентной среды. Однако в Северном управленческом округе сельхозпредприятий немного, и целесообразно было бы увеличить для них квоту.Выслушав все стороны, Евгений Куйвашев поручил профильными министерствам и ведомствам уже до нового года разработать систему дифференциации: зонировать регион, и для каждой территории установить размеры земельных долей для возможного выкупа.Затем к губернатору обратились работники сферы услуг. Руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Анна Дубровина посетовала на появление большого числа салонов красоты и парикмахерских, которые работают в офисных центрах без регистрации, кассового аппарата и лицензии.По словам предпринимательницы, они переманивают клиентов и персонал у тех, кто работает в соответствии с законом. Она призвала органы власти активно бороться с такими предпринимателями. Куйвашев же, напротив, выразил уверенность, что радикальные меры здесь излишни.«Это вопрос, в котором нужно действовать мягко и деликатно. Ведь люди проявляют инициативу, работают, обеспечивают себя и создают рабочие места. Наша задача — помочь предпринимателям, стимулировать их к легализации бизнеса. Думаю, нам нужно собрать совещание с предприятиями надзорных органов и посоветоваться, как быть», — сказал областной глава.Предприниматели поднимали на встрече вопросы, связанные с обеспечением безопасности грузоперевозок и сохранением сети региональных дорог, с введением новых мер поддержки бизнеса, например инвестиционного налогового вычета.Участники встречи подняли даже проблему распространения на Урале борщевика — опасного растения, для борьбы с которым необходимо принятие специального закона. Куйвашев согласился с бизнесменами и поручил правительству подготовить законопроект и комплексную программу искоренения ядовитого растения по аналогии с той, что недавно была принята в Московской области.По мнению свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, встречи в формате «бизнес-власть» дают возможность малым и средним предпринимателям обозначить губернатору вопросы, касающиеся именно их бизнеса, но в дальнейшем они влекут за собой программные решения.«Проблематика, связанная с решением частных вопросов, всегда выливается в системные подходы», — отметила Артюх.В департаменте информполитики региона отмечают, что обсужденные на встрече ситуации станут основой для системных изменений в агропроме, градостроении и обеспечении самозанятости уральцев.