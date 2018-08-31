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За I полугодие в РФ выдано на 57% больше ипотечных кредитов, чем в 2017 году

УрБК, Москва, 31.08.2018. По данным Банка России, за I полугодие 2018 года выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 310 млрд руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к соответствующему периоду 2017 года). На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 166,8 тыс. кредитов на сумму 382,7 млрд руб. (+45% по сравнению с прошлым годом). При этом объем кредитования жилья на вторичном рынке вырос еще сильнее, на 82%: выдано кредитов на сумму 926,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ».



По мнению экспертов, такая динамика объясняется большим спросом населения на жилье — около 25 млн семей хотят улучшить свои жилищные условия. Существует большой неудовлетворенный спрос населения на современное жилье (согласно опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, 80% граждан, планирующих приобретение жилья в ближайшие 5 лет, рассматривают новостройки). Но по факту в 2017 году лишь 22% с сделок с жильем пришлось на строящееся жилье.



По данным компании, недостаток современного жилья формирует следующую структуру рынка недвижимости: на 1 сделку в новостройке приходится 3-4 сделки со вторичным жильем. При этом исторически доля ипотечных сделок на вторичном рынке составляла не более 20-30%, в то время как уже несколько лет около 50% новостроек продавались с помощью ипотеки. По данным за I полугодие 2018 года доля продаж с ипотекой у крупнейших застройщиков достигла исторического максимума (в т.ч. ГК ПИК — 36% в 2014 году, 65% — в I полугодии 2018 года; Группа ЛСР — 20% в 2015 году, 52% — I полугодие 2018 года).



Активное снижение ставок и рост доступности ипотеки в 2018 году привели к тому, что доля сделок с ипотекой на вторичном рынке существенно выросла: если в I полугодии прошлого года она была на уровне 30%, то в этом году достигла 44%. Доля ипотечных сделок на первичном рынке тоже росла, но менее динамичными темпами: с 49% до 54%.



«Основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек является нежелание граждан брать на себя строительные риски. С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье», — отмечают в компании «ДОМ.РФ».

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