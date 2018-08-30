Валютные отложения

Повышение крупнейшими российскими банками ставок по вкладам может быть свидетельством происходящей смены парадигмы финансовой системы страны. По мнению экспертов, этап своеобразной стабильности заканчивается, и то, что придет ему на смену, заставит очень многих изменить свои подходы к инвестированию, зарабатыванию и тратам. Более того, вероятен сценарий, согласно которому в 2019 году случится банковский кризис — как следствие накопленных сектором структурных проблем.Повышение ставок по вкладам, особенно по валютным, которое предприняли Сбербанк и Россельхозбанк, можно воспринимать как сигнал рынку о том, что время низких ставок по кредитам и вкладам закончилось. Аналитики Сбербанка первыми высказали предположение о возможном увеличении ключевой ставки, которое Банк России предпримет в конце 2018 года. Согласно их прогнозу, инфляционные ожидания, связанные с потенциальной угрозой американских санкций, ЦБ РФ будет преодолевать путем удорожания ресурсов.Эксперты не склонны видеть в таких действиях лидеров рынка желание банков заработать на спредах. Этим занимаются менее масштабные кредитные организации. Кроме того, для крупных российских государственных банков валютные вклады не являются также способом фондирования выдаваемых клиентам кредитов, как это происходит в случае с рублевыми депозитами. Валютные средства они используют для того, чтобы гасить свои кредиты, взятые на Западе.И сейчас для них очень хороший момент для создания запасов валютной ликвидности, которая может понадобиться для обеспечения возврата своих валютных кредитов. В настоящее время в России достаточно низкие ставки по таким депозитам, довольно большой профицит рублевой ликвидности и подходящее психическое состояние россиян, которые остро хотят как-то компенсировать возможные валютные риски.В пользу этой версии говорит тот факт, что Сбербанк свои улучшения по валютным вкладам направил на обеспеченную часть своих клиентов. Наиболее выгодные условия сможет получить по акции банка тот клиент, который разместит свои деньги на срок 3 года, не будет их снимать в течение этого срока и вложит не меньше, чем 150 тыс. долл. США.Запасы валютной ликвидности могут понадобиться тем банкам, против кого направлен законопроект о санкциях, предложенный конгрессом США. Если он будет реализован, то «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвзязьбанк» и «ВЭБ», в числе прочих ограничений, не смогут напрямую закупать доллары США на внешнем рынке, поскольку им будут запрещены операции в американской валюте. В частности, и поэтому еще так важна подушка долларовой ликвидности.В то же время аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев не считает, что накопление банками запасов валюты можно воспринимать как-то тревожно.«Ресурсная база кредитных учреждений должна непрерывно пополняться, а чрезмерно низкие ставки по вкладам влекут за собой отток средств с депозитов. Действия банков тут совершенно оправданы и носят сугубо рыночный и экономически обоснованный характер. Это не признак надвигающегося кризиса, это обычная практика по регулированию текущей ликвидности в банке», — рассказал УрБК Алексей Коренев.Простые граждане России пока не ощущают близящихся перемен на финансовом рынке страны. Но подорожание денег — это лишь один из многочисленных признаков того, что ситуация в экономике России стоит на пороге серьезных перемен.Повышение налогов, индексация оплаты ЖКХ, потенциальный вред от американских санкций, распространение новейших финансовых пирамид — таких сигналов можно насчитать множество.Отказ президента РФ существенно смягчить пенсионную реформу и обсуждать прогрессивную шкалу налогов (которую большинство населения воспринимает как социально справедливую) тоже является в какой-то мере сигналом.Первым и самым очевидным следствием данных изменений, пусть еще не реализованных, а находящихся в планах, будет подорожание потребительских кредитов. И уже есть первые ласточки. С 22 августа Райффайзенбанк повысил ставки по ряду своих ипотечных программ.По мнению экспертов, беда состоит в том, что несмотря на серьезную закредитованность, население России будет продолжать брать даже подорожавшие кредиты. Причем повышение ставок вызовет массовый интерес тех заемщиков, которые решат, что дольше ждать нельзя, и пора покупать. Аналитики предвидят из-за этого существенный рост потребительского и жилищного кредитования в сентябре 2018 года.Каждый финансовый кризис в истории не похож на предыдущий. На форумах вкладчиков уже есть сравнение текущей ситуации с 1998 годом, когда Сбербанк за месяц до дефолта повысил проценты на трехмесячные депозиты, и был заподозрен вкладчиками, что на эти деньги накупил валюты, зная о том, что будет девальвация. Но эксперты призывают не делать поспешных сравнений.«Что касается рисков, связанных с заморозкой вкладов, девальвацией валюты и прочими форс-мажорными ситуациями. Подобные риски присутствуют всегда. Достаточно вспомнить 1998-й год, когда большинство кредитных учреждений страны были вынуждены на время ограничить выдачу средств по валютным вкладам. Однако подобные ситуации встречаются нечасто и могут рассматриваться как фактический форс-мажор», — отмечает Алексей Коренев.Гораздо более реальной является угроза сжимания финансовой системы России из-за уменьшения количества легальных и пока вполне успешных коммерческих банков. Резко увеличившаяся задолженность населения и уменьшившиеся реальные доходы приведут к тому, что в начале 2019 года банки столкнутся с колоссальными неплатежами. Учитывая, насколько непростым уже сейчас является существование региональных коммерческих банков, аналитики прогнозируют, что в 2019 году случится «банкопад». Потребуются серьезные вливания в систему страхования вкладов, будут необходимы средства для Фонда консолидации банковского сектора, то есть нужны будут деньги, которых нет.