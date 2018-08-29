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ФАС требует от АК «Победа» прекратить навязывать пассажирам невыгодные условия провоза багажа

УрБК, Москва, 29.08.2018. Московское УФАС России установило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс даёт возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 руб. только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1 тыс. 499 руб.



При этом в случае бронирования и оформления билета только на одного пассажира возможность приобретения перевозки багажа до 10 кг за 499 руб. предоставляется без ограничений.



«Такие действия есть ничто иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением. Подобные действия не могут остаться без внимания антимонопольного органа», — отметил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.



Авиакомпании выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям: «Победа» должна обеспечить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования.



В случае неисполнения предупреждения в установленный срок Управлением будет возбуждено антимонопольное дело.

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