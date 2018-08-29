Новости дня

Жительница Нижнего Тагила выиграла суд против своего юриста

УрБК, Нижний Тагил, 29.08.2018. Жительница Нижнего Тагила, недовольная объемом и качеством оказанных ей юридических услуг, выиграла в суде иск против своего юриста. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Гражданка, пострадавшая в результате затопления квартиры, обратилась за юридической помощью к индивидуальному предпринимателю Шинкоренко Т. В. Неудовлетворенная оказанными ей юридическими услугами, клиентка обратилась с исковым заявлением в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, в котором просила взыскать с ИП Шинкоренко Т. В. излишне уплаченную сумму по договору оказания юридических услуг — 42 тыс. 500 руб., сумму неосновательного обогащения — 13 тыс. 900 руб., убытки — 15 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 15 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденных сумм.



Не признавая исковые требования, индивидуальный предприниматель обратилась со встречным иском, в котором просила взыскать с женщины 38 тыс. 100 руб., недоплаченных за оказанные услуги. Также во встречном иске юрист указала, что оказала надлежащие юридические услуги на всю сумму.



Решением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила исковые требования женщины удовлетворены частично. С ИП Шинкоренко Т. В. взыскана излишне уплаченная по договорам об оказании юридических услуг сумма — 41 тыс. 900 руб., компенсация морального вреда — 1 тыс. руб., штраф — 21 тыс. 450 руб. Всего — 64 тыс. 350 руб. Встречные исковые требования ИП Шинкоренко Т. В. оставлены без удовлетворения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: