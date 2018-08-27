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В 2019 году жителям России начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

УрБК, Москва, 27.08.2018. В связи со вступлением в силу поправок в закон о кредитных историях в 2019 году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.



По его словам, это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории.



«Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — отметил Н. Мясников.



При этом эксперт отметил, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором.



Также Н. Мясников напомнил, что согласие гражданина на формирование его кредитной истории и передачи ее в бюро в настоящее время не требуется.

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