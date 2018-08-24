Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект развязки по ул. Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках II этапа строительства транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге. II этап строительства».Начальная цена составляет 18 млн 319,2 тыс. руб. Закончить работы необходимо в феврале 2019 года.Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.