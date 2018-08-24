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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект развязки по ул. Серафимы Дерябиной

24 август 2018 (13:05)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках II этапа строительства транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге. II этап строительства».

Начальная цена составляет 18 млн 319,2 тыс. руб. Закончить работы необходимо в феврале 2019 года.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.

Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.

Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект развязки по ул. Серафимы ДерябинойЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект развязки по ул. Серафимы Дерябиной
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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