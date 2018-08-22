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Челябинскому минтрансу не удалось оспорить штраф за нарушения при проведении аукциона на ремонт дорог

УрБК, Челябинск, 22.08.2018. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в иске о признании решения и предписания Челябинского УФАС России, касающегося аукциона на ремонт дорог, недействительными. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Ранее аналогичное решение вынес Арбитражный суд Челябинской области, в котором министерство также оспаривало решение и предписание ведомства.



В мае 2017 года УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на ремонт автодорог общего пользования в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах Челябинской области. Начальная цена контракта составляла 554 млн руб. Предписание антимонопольной службы об отмене результатов закупки и повторном рассмотрении заявок министерство не исполнило. Контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией — АО «Южуралмост».



Челябинское УФАС в ходе рассмотрения поданной жалобы от АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» установило, что министерство неправомерно отклонило заявку организации. Аукционная комиссия отстранила АНО «КИТ КИ» от дальнейшего участия в связи с недостоверностью представленного в составе заявки свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капстроительства. При этом требование о наличии в заявке такого документа в аукционной документации отсутствовало. Более того, антимонопольная служба установила, что данное свидетельство является достоверным.



Суд также указал, что аукционная комиссия на момент принятия решения об отклонении заявки АНО «КИТ КИ» не обладала достаточными и достоверными сведениями о недействительности свидетельства. Соответственно, решение по отклонению заявки указанной организации противоречило требованиям законодательства.



За нарушение закона о контрактной системе при проведении аукциона Челябинским УФАС России в отношении трех членов аукционной комиссии вынесены постановления о наложении штрафа в размере 30 тыс. руб. на каждого, за неисполнение предписания — по 50 тыс. руб. на каждого.

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