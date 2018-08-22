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В Асбесте ФАС возбудила дело о незаконной рекламе БАДов в газете «Народный Знахарь»
22 август 2018 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства при рекламе биологически активных добавок (БАДов) в газете «Народный Знахарь» (г. Асбест).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в антимонопольный орган поступило обращение администрации Асбестовского городского округа с просьбой провести проверку по факту распространения в газете «Народный Знахарь» рекламы БАДов «Альфа-сила», «Алтайский зравотрав», «Фитофлекс», «Варикозил», а также препаратов «Медария», «Диабеткор», «Лориорум», «Знахарь», «Экстракт алоэ по Федорову», «Жизнесил». В обращении отмечалось, что реклама содержит указание на лечебные свойства этих добавок и препаратов.
Между тем, согласно части 1.1 статьи 25 закона о рекламе реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. В данном случае необходимое предупреждение отсутствует.
Кроме того, согласно пункту 6 части 5 статьи 5 закона о рекламе не допускается указание на лечебные свойства (положительное влияние на течение болезни) объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий.
Тем не менее, например, в рекламе ушных капель «Лориорум» указано, что они способны вернуть утраченный слух, показаниями к применению являются тугоухость различной степени, нарушение слуха вследствие травмы, инсульта, мозгового кровообращения, возрастное снижение слуха и так далее. Между тем, согласно декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АГ87.В.01603 от 25.02.2016, реквизиты которой указаны в рекламе, «Лориорум» является косметическим средством по уходу за ушными раковинами.
Ответственность за нарушение требований, установленных пунктом 6 части 5 статьи 5 и статьей 25 закона о рекламе, несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Предполагаемыми рекламодателями и рекламораспространителями являются ООО «Апифитофарм», ООО «НПК»Апифитогрупп», ИП Пономарев Максим Александрович, ООО «Метротел».
В настоящее время антимонопольным органом возбуждено дело.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в антимонопольный орган поступило обращение администрации Асбестовского городского округа с просьбой провести проверку по факту распространения в газете «Народный Знахарь» рекламы БАДов «Альфа-сила», «Алтайский зравотрав», «Фитофлекс», «Варикозил», а также препаратов «Медария», «Диабеткор», «Лориорум», «Знахарь», «Экстракт алоэ по Федорову», «Жизнесил». В обращении отмечалось, что реклама содержит указание на лечебные свойства этих добавок и препаратов.
Между тем, согласно части 1.1 статьи 25 закона о рекламе реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. В данном случае необходимое предупреждение отсутствует.
Кроме того, согласно пункту 6 части 5 статьи 5 закона о рекламе не допускается указание на лечебные свойства (положительное влияние на течение болезни) объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий.
Тем не менее, например, в рекламе ушных капель «Лориорум» указано, что они способны вернуть утраченный слух, показаниями к применению являются тугоухость различной степени, нарушение слуха вследствие травмы, инсульта, мозгового кровообращения, возрастное снижение слуха и так далее. Между тем, согласно декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АГ87.В.01603 от 25.02.2016, реквизиты которой указаны в рекламе, «Лориорум» является косметическим средством по уходу за ушными раковинами.
Ответственность за нарушение требований, установленных пунктом 6 части 5 статьи 5 и статьей 25 закона о рекламе, несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Предполагаемыми рекламодателями и рекламораспространителями являются ООО «Апифитофарм», ООО «НПК»Апифитогрупп», ИП Пономарев Максим Александрович, ООО «Метротел».
В настоящее время антимонопольным органом возбуждено дело.
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