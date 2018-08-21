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Размер субсидий на услуги ЖКХ в Свердловской области снизился на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Свердловской области среднемесячный размер начисленной субсидии в I полугодии 2018 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, свидетельствуют данные Свердловскстата.



За первую половину 2018 года размер дотаций на одну семью в регионе составил в среднем 1 тыс. 690,7 руб. в месяц.



Среднемесячный размер начисленной субсидии в Екатеринбурге — 1 тыс. 850,2 руб. Для сравнения — в городском округе Верхнее Дуброво эта сумма находится на уровне 2 тыс. 736,7 руб., Ирбитском муниципальном образовании — 2 тыс. 535,6 руб., Арамильском городском округе (ГО) — 2 тыс. 306,7 руб., Асбестовском ГО — 2 тыс. 290,8 руб., ГО Дегтярск — 2 тыс. 285,1 руб., Малышевском ГО — 2 тыс. 157,7 руб., Слободо-Туринском муниципальном районе — 2 тыс. 125,6 руб., Волчанском ГО — 2 тыс. 124,9 руб., ГО Заречный — 2 тыс. 110,9 руб.



«На конец июня 2018 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 77,3 тыс. семей, что на 3,1 тыс. семей меньше, чем на конец июня 2017 года», — говорится в сообщении.



Наряду с предоставлением субсидий гражданам предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг. За январь-июнь 2018 года социальной поддержкой воспользовалось 948,1 тыс. человек или 21,9% населения области.



Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 925,8 руб.

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