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В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
20 август 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. Победу впервые завоевала сборная команда металлургов из Сибири. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.
В чемпионате участвовали пять команд уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа: ЕВРАЗ НТМК, Распадская угольная компания, Сибуглемет, ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ Сибирь. Соревнования проходили по круговой системе. Второе и третье место заняли соответственно Распадская угольная компания и ЕВРАЗ НТМК.
«Очень насыщенные и яркие игры показали нам команды ЕВРАЗа. Благодарю всех за прекрасный футбол! Спасибо болельщикам, которые поддерживали спортсменов. Вы еще раз доказали, что между горняками и металлургами нашей компании есть не только производственная дружба, но и футбольная», — отметил директор по социальным отношениям Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Федор Фадеенко.
В чемпионате участвовали пять команд уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа: ЕВРАЗ НТМК, Распадская угольная компания, Сибуглемет, ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ Сибирь. Соревнования проходили по круговой системе. Второе и третье место заняли соответственно Распадская угольная компания и ЕВРАЗ НТМК.
«Очень насыщенные и яркие игры показали нам команды ЕВРАЗа. Благодарю всех за прекрасный футбол! Спасибо болельщикам, которые поддерживали спортсменов. Вы еще раз доказали, что между горняками и металлургами нашей компании есть не только производственная дружба, но и футбольная», — отметил директор по социальным отношениям Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Федор Фадеенко.
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