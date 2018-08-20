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Fitch подтвердил рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

УрБК, Москва, 20.08.2018. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз «позитивный». Об этом говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3».



«Позитивный прогноз отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, которую поддерживает более гибкий валютный курс, твердая приверженность инфляционному таргетированию и устойчивая бюджетная стратегия», — говорится в сообщении агентства.



По оценке Fitch, последствия санкций США, которые были объявлены в апреле 2018 года, российская экономика преодолевает хорошо.



«Российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций, объявленным США в апреле, несмотря на некоторую первоначальную волатильность. Тем не менее вероятность дополнительных, более жестких санкций США немного увеличилась с момента последнего пересмотра рейтинга в феврале. Сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности и оценки перспектив роста», — говорится в сообщении Fitch.



По мнению аналитиков агентства, на фоне повышения НДС с 1 января 2019 года произойдет замедление роста ВВП России в 2019 году до 1,5%.



«Fitch ожидает, что рост ВВП РФ достигнет 1,8% в 2018 году, а затем замедлится до 1,5% в 2019 году, что отражает влияние повышения НДС на внутреннее потребление, частично сглаженное ожидающимся увеличением пенсий и своевременным исполнением расходов бюджета в приоритетных областях», — говорится в сообщении агентства. При этом, по прогнозу Fitch, темпы роста ВВП РФ восстановятся до 1,9% в 2020 году.

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