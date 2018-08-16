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За полгода Свердловское УФАС возбудило пять дел о картельных сговорах
16 август 2018 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В I полугодии 2018 года Управление ФАС по Свердловской области возбудило пять дел о картельных сговорах, рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов. По его словам, все сговоры выявлены на разных рынках. Дела рассмотрит специальная комиссия.
«В этом году мы уже возбудили пять дел по картелям. Указ президента как раз ориентирует Федеральную антимонопольную службу на возбуждение дел в части дорожной отрасли. Мы также возбудили крупное дело в отношении дорожного картеля, в данном случае участники соглашения получили доход свыше 1 млрд руб. Мы возбудили дело по картелю на рынке розничной реализации бензина, это компания «Лукойл» и ряд, так скажем, независимых реализаторов. Мы возбудили дело по рынку поставок дезинфицирующих средств, заказчиком выступало региональное отделение Фонда соцстраха, по рынку противопожарного оборудования, заказчиком является ГУ МЧС по Свердловской области. И возбудили дело по картелю на рынке поставок продуктов питания, в данном случае хлеба», ― рассказал Д. Шалабодов.
Напомним, в прошлом году сумма штрафов за организацию картелей в Свердловской области составила около 60 млн руб.
«В этом году мы уже возбудили пять дел по картелям. Указ президента как раз ориентирует Федеральную антимонопольную службу на возбуждение дел в части дорожной отрасли. Мы также возбудили крупное дело в отношении дорожного картеля, в данном случае участники соглашения получили доход свыше 1 млрд руб. Мы возбудили дело по картелю на рынке розничной реализации бензина, это компания «Лукойл» и ряд, так скажем, независимых реализаторов. Мы возбудили дело по рынку поставок дезинфицирующих средств, заказчиком выступало региональное отделение Фонда соцстраха, по рынку противопожарного оборудования, заказчиком является ГУ МЧС по Свердловской области. И возбудили дело по картелю на рынке поставок продуктов питания, в данном случае хлеба», ― рассказал Д. Шалабодов.
Напомним, в прошлом году сумма штрафов за организацию картелей в Свердловской области составила около 60 млн руб.
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