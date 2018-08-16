«Уральский Рабочий»: Деньги из отходов: как будут работать мусорные заводы нового поколения

Вокруг Екатеринбурга планируется построить пять новейших мусороперерабатывающих заводов. По словам вице-мэра Андрея Корюкова, на данный момент уже есть предварительная договоренность между властями Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы о площадке для первого совместного завода. Вероятнее всего, он разместится в поселке Первомайском.Для создания остальных заводов необходимо договариваться с городами-спутниками уральской столицы, чтобы они выделили специальные зоны под строительство таких зданий.«Новые сооружения не должны будут архитектурно отличаться от современных зданий, к тому же их отличительной особенностью станет то, что вокруг здания практически не будет чувствоваться неприятный запах. Аналогичный завод уже есть на Широкой Речке, он показал свою эффективность. Мы до 60% отходов перерабатываем в полезное сырье, а по европейским меркам возможно и до 80%», — заявил Андрей Корюков.Уральские экологи подробно объяснили, как на самых современных мусороперерабатывающих предприятиях происходит утилизация отходов.«Как правило, если речь идет об избавлении от мусора, людям приходит на ум сжигание или захоронение на свалках. Однако эти методы утилизации отходов часто неэффективны, поскольку такие материалы, как пластик и резина, очень долго разлагаются. Кроме того, сжигание часто может быть опасно для здоровья и даже жизни людей, поскольку при горении эти материалы выделяют ядовитые вещества. Эти способы утилизации во многих странах создали неблагоприятную экологическую обстановку, поэтому специалисты решили, что наиболее оптимальный метод избавления от отходов — переработка в новое сырье», — рассказывает эколог инженерно-экологических изысканий одного из уральских предприятий Максим Завьялов.По словам эксперта, тот же пластик содержит в своем составе углерод, который сегодня используется как один из самых популярных источников энергии. Так, из мусора можно получить совсем недорогое топливо, в то время как добывать природный эквивалент этого вещества становится все дороже.«А в результате переработки, помимо углерода, образуется еще и остаточная жидкость, масло, которое можно использовать в качестве синтетического топлива для двигателей внутреннего сгорания. Это масло, которое называют пиролизным, также применяется в органической химии для использования разных продуктов», — отметил Максим Завьялов.Так, современный мусороперерабатывающий завод может приносить прибыль, производя топливо, электроэнергию, ингредиенты для продукции химической промышленности, стекло, бумагу, цветные и черные металлы.