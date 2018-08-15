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На Свердловской железной дороге задержана партия мороженой рыбы весом 57 тонн

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлены нарушения температурного режима при внутрироссийской перевозке мороженой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Груз — мороженая рыба общим весом свыше 57 т, прибывший на станцию Шувакиш СВЖД со станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги, транспортировался c нарушением температурного режима. На момент досмотра температура в толще блоков рыбы составила от -10 ◦С до -10,4 ◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов, согласно которым температура должна быть не выше минус 18◦С», — говорится в сообщении.



По факту нарушения температурного режима специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области оформлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Выдано предписание о помещении груза на изолированное хранение. Проведен отбор проб на показатели безопасности продукции.

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