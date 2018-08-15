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На Свердловской железной дороге задержана партия мороженой рыбы весом 57 тонн
15 август 2018 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлены нарушения температурного режима при внутрироссийской перевозке мороженой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Груз — мороженая рыба общим весом свыше 57 т, прибывший на станцию Шувакиш СВЖД со станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги, транспортировался c нарушением температурного режима. На момент досмотра температура в толще блоков рыбы составила от -10 ◦С до -10,4 ◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов, согласно которым температура должна быть не выше минус 18◦С», — говорится в сообщении.
По факту нарушения температурного режима специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области оформлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Выдано предписание о помещении груза на изолированное хранение. Проведен отбор проб на показатели безопасности продукции.
«Груз — мороженая рыба общим весом свыше 57 т, прибывший на станцию Шувакиш СВЖД со станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги, транспортировался c нарушением температурного режима. На момент досмотра температура в толще блоков рыбы составила от -10 ◦С до -10,4 ◦С, что является нарушением правил перевозки скоропортящихся грузов, согласно которым температура должна быть не выше минус 18◦С», — говорится в сообщении.
По факту нарушения температурного режима специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области оформлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Выдано предписание о помещении груза на изолированное хранение. Проведен отбор проб на показатели безопасности продукции.
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