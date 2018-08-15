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На новые котельные в четырех муниципалитетах Среднего Урала израсходовано 116,5 млн рублей
15 август 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. В четырех муниципалитетах Свердловской области к началу отопительного сезона 2018-2019 планируется ввести четыре новых котельных, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на главу областного МинЖКХ Николая Смирнова.
По его словам, две котельных планируется ввести в эксплуатацию в Краснотурьинске, в селе Липовское Туринского района, в поселке Зайково Ирбитского городского округа и в деревне Сызги Красноуфиимского района. Также проводится модернизация действующих теплопунктов в Тавде и котельной № 1 в Ивделе. Из областного бюджета на все перечисленные работы выделено 116,5 млн руб.
Всего к отопительному сезону по плану областного МинЖКХ должно быть подготовлено более 1,5 тыс. котельных, 7 тыс. 434 километра тепловых, 11 тыс. 806 километров водопроводных, 6 тыс. 808 километров канализационных сетей. На проведение ремонтно-восстановительных работ направлено около 4,5 млрд руб. Из них 1,28 млрд руб. выделено из регионального бюджета, остальная сумма — из местных бюджетов и внебюджетных источников.
По его словам, две котельных планируется ввести в эксплуатацию в Краснотурьинске, в селе Липовское Туринского района, в поселке Зайково Ирбитского городского округа и в деревне Сызги Красноуфиимского района. Также проводится модернизация действующих теплопунктов в Тавде и котельной № 1 в Ивделе. Из областного бюджета на все перечисленные работы выделено 116,5 млн руб.
Всего к отопительному сезону по плану областного МинЖКХ должно быть подготовлено более 1,5 тыс. котельных, 7 тыс. 434 километра тепловых, 11 тыс. 806 километров водопроводных, 6 тыс. 808 километров канализационных сетей. На проведение ремонтно-восстановительных работ направлено около 4,5 млрд руб. Из них 1,28 млрд руб. выделено из регионального бюджета, остальная сумма — из местных бюджетов и внебюджетных источников.
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