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Свердловское УФАС обжаловало решение суда по делу о дисквалификации Александра Якоба

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. Управление ФАС по Свердловской области обжаловало решение арбитражного суда Свердловской области по делу о дисквалификации главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Об этом говорится в материалах суда.



Антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.



Напомним, что срок полномочий А. Якоба на посту главы горадминистрации истекает в сентябре 2018 года. На конкурс по избранию главы города он не заявлялся.

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