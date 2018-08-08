Новости дня

В Екатеринбурге еще на трех улицах запретят остановку транспорта

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Екатеринбурге еще на трех улицах запретят остановку транспорта, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«В связи с обращениями граждан, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности во втором полугодии 2018 года будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» на участках улицы Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улицы Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и на внутриквартальном проезде от улицы Сыромолотова до здания № 19 «а» по Сыромолотова», ― говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: