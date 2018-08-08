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В Екатеринбурге еще на трех улицах запретят остановку транспорта
8 август 2018 (09:11)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Екатеринбурге еще на трех улицах запретят остановку транспорта, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«В связи с обращениями граждан, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности во втором полугодии 2018 года будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» на участках улицы Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улицы Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и на внутриквартальном проезде от улицы Сыромолотова до здания № 19 «а» по Сыромолотова», ― говорится в сообщении.
«В связи с обращениями граждан, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности во втором полугодии 2018 года будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» на участках улицы Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улицы Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и на внутриквартальном проезде от улицы Сыромолотова до здания № 19 «а» по Сыромолотова», ― говорится в сообщении.
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