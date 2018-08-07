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Свердловские переработчики заподозрили сговор на оптовом рынке продажи мяса
7 август 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Одной из причин резкого подорожания свинины на оптовом рынке продаж может являться сговор. Эту версию УрБК озвучил генеральный директор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков.
По его словам, за прошедший месяц цена мяса свинины на кости выросла до 180 руб. за кг.
«Это очень высокая цена для переработчиков и альтернатив никаких нет. Мы сами понять не можем, по какой причине произошло повышение. Кто-то говорит, что из-за закрытия поставок из Бразилии, кто-то винит африканскую чуму, кто-то подозревает наличие сговора. Но явной причины нельзя увидеть. Вероятно, все из них влияют», — сказал Михаил Смоляков.
Он добавил, что переработчики не решатся на повышение стоимости готовой продукции из-за низких доходов у населения. М. Смоляков предположил, что предприятиям придется работать в убыток.
Ранее о подорожании колбас и полуфабрикатов предупредили федеральные переработчики: «Останкино», «Продо» и «Дымов».
По его словам, за прошедший месяц цена мяса свинины на кости выросла до 180 руб. за кг.
«Это очень высокая цена для переработчиков и альтернатив никаких нет. Мы сами понять не можем, по какой причине произошло повышение. Кто-то говорит, что из-за закрытия поставок из Бразилии, кто-то винит африканскую чуму, кто-то подозревает наличие сговора. Но явной причины нельзя увидеть. Вероятно, все из них влияют», — сказал Михаил Смоляков.
Он добавил, что переработчики не решатся на повышение стоимости готовой продукции из-за низких доходов у населения. М. Смоляков предположил, что предприятиям придется работать в убыток.
Ранее о подорожании колбас и полуфабрикатов предупредили федеральные переработчики: «Останкино», «Продо» и «Дымов».
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