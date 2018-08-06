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Роспотребнадзор оштрафовал школы Свердловской области на 2,9 млн рублей за нарушения организации питания

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В ходе проверок готовности школ Свердловской области к началу учебного года Роспотребнадзор вынес решение о штрафах на сумму более 2,9 млн руб. за нарушения организации питания. Об этом сообщает пресс-служба Управления ведомства по Свердловской области.



Кроме того, по результатам проведенных проверок за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено 369 постановлений о назначении административного наказания, в суды направлено 3 дела о приостановлении деятельности школьных пищеблоков, все из них удовлетворены. Дано 12 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 30 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий, 5 предписаний о приостановке реализации продукции.



Основные нарушения, выявляемые при организации питания: несоблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, отсутствие надлежащих документов, подтверждающих качество и безопасность поступивших продуктов, несоблюдение утвержденных норм питания, требований к пищевой и энергетической ценности рациона, к массе порций, несоблюдение условий и сроков хранения и реализации готовой продукции и продовольственного сырья, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при допуске персонала пищеблоков к работе.

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