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В России отложили внедрение системы «Меркурий» для пастеризованного молока
3 август 2018 (11:07)
УрБК, Москва, 03.08.2018. Минсельхоз РФ изменил перечень товаров, на которые требуется оформлять ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) в системе «Меркурий», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Изменения коснулись животноводческой продукции, которая до 1 июля 2018 года могла находиться в обороте без сопроводительных документов. В частности, речь идет о пастеризованном молоке, молочной продукции, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую тару, готовых моллюсках и ракообразных, мороженом, некоторых видах готовой мясной продукции и ряде товаров с содержанием продукции животного происхождения, молока или рыбы менее 50% из групп 19, 20 и 21 перечня.
В надзорном органе отмечают, что для молока и готовой молочной продукции, скорее всего, с 1 сентября 2018 года введут маркировку.
Изменения коснулись животноводческой продукции, которая до 1 июля 2018 года могла находиться в обороте без сопроводительных документов. В частности, речь идет о пастеризованном молоке, молочной продукции, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую тару, готовых моллюсках и ракообразных, мороженом, некоторых видах готовой мясной продукции и ряде товаров с содержанием продукции животного происхождения, молока или рыбы менее 50% из групп 19, 20 и 21 перечня.
В надзорном органе отмечают, что для молока и готовой молочной продукции, скорее всего, с 1 сентября 2018 года введут маркировку.
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