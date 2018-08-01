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На огнеупорном производстве ММК подвели итоги спартакиады

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2018. В ООО «Огнеупор» (организация Группы ПАО «ММК») завершилась внутрипроизводственная спартакиада предприятия. Ее заключительный этап — триатлон — прошел на базе отдыха «Ветерок», сообщает пресс-служба ММК.



На спортивный праздник съехались участники, болельщики, ветераны предприятия. Собравшихся приветствовали главный инженер «Огнеупора» Андрей Анисимов, председатель профкома Зуфар Зяббаров, менеджер группы по общим и социальным вопросам Денис Росляков.



В традиционных соревнованиях цехов и служб предприятия, которые стартовали в январе, приняли участие шесть команд — управление, цех шамотных изделий, цех специзделий, цех магнезиально-доломитовых огнеупоров, энерго- и механослужба. Участники состязались в восемнадцати спортивных дисциплинах.



Заключительный этап прошел по принципу эстафеты: сначала бег, затем — заплыв на лодке, а после — велосипедная гонка.



Лучший результат в триатлоне показала команда управления, она же стала победителем и в общем зачете спартакиады предприятия, второй год подряд завоевав звание чемпиона. На втором месте — спортсмены цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров, сборная цеха шамотных изделий — на третьем месте. В индивидуальном зачете лучшим спортсменом предприятия признан инженер управления Сергей Лаптов.



«Без внимания на празднике не остался никто: дети резвились на батуте и в детской комнате, играли с аниматорами, было организовано чаепитие, угощали кислородным коктейлем, все желающие смогли покататься на катамаранах и лодках, искупаться, позагорать и даже пообедать. Перед участниками и гостями праздника выступили народный ансамбль индийского танца «Сапна» и — впервые — группа «Иные» коллектива студии современной хореографии «Next», — рассказали в пресс-службе.

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