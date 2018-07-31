Анатолий Филиппенков о последствиях повышения ставки НДС для малого бизнеса

Сейчас предприниматели крайне встревожены увеличением ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Это обязательно отразится на стоимости товаров и услуг. С одной стороны, 2 процентных пункта (п.п.) выглядит небольшой цифрой, и некоторые эксперты говорят, что настолько же вырастут и цены. Но с точки зрения малого и среднего бизнеса (МСБ) это совсем не так.Если в докризисные годы прибыль МСБ была до 30%, то сейчас колеблется в пределах 5-15%. Увеличение ставки на 2 п.п. влезет в прибыль, и она может сократиться на 25%. Отразится это и на предпринимателях, выпускающих социально значимую продукцию. Еще на стадии внесения законопроекта было задекларировано, что им сохранят льготную ставку на уровне 10%. Авторы законопроекта полагали, что таким образом удастся избежать увеличения налоговой нагрузки на граждан.Социально ориентированный бизнес занимает очень малую долю в экономике и сохранение льгот никак не повлияет на ситуацию. Это не позволит удержать цены на общую массу товаров и услуг. Кроме того, предприниматели, выпускающие социально значимую продукцию работают с контрагентами, которых как раз и затронет увеличение ставки. Можно было бы оставить прежнюю ставку для предприятий, которые занимаются социальным бизнесом, инновациями, энергосбережением, а также товаропроизводителей. В таком случае НДС мог бы стать инструментом, который должен способствовать привлечению инвестиций и вложений. Вместо этого, законодатель решил пойти более легким путем.Но, по всей видимости, никто не предусмотрел, что у этого закона будет еще более болезненный удар для экономики — уход предпринимателей в «теневой сектор» после повышения ставки НДС. И вытащить их оттуда будет достаточно сложно. Для примера достаточно вспомнить последствия от увеличения размера страховых взносов, которое произошло 2-3 года назад. Тогда в «тень» ушло 15% МСБ.Это значит, что упадет не только собираемость налогов. Следует ожидать, что расширится нелегальное производство, а вслед за этим произойдет увеличение объемов фальсифицированной продукции. Уже сейчас «теневой» сегмент составляет 10% от всего оборота МСБ.К сожалению, сейчас – после принятия закона – уже ничего не сделаешь для предотвращения перечисленных последствий. Можно в данном случае рассчитывать на дополнительную господдержку или инструменты развития.Однако самым идеальным вариантом для развития МСБ являются не реформы или бюджетные средства. Сейчас сложились такие условия, когда бизнес лучше не трогать и дать ему время адаптироваться под существующие сегодня условия. Но вместо этого постоянно меняют правила игры. Даже аудит не успевает проконсультировать предпринимателей о всех нововведениях. Мы все время пытаемся донести именно эту идею до законодателя.Анатолий Филиппенков, президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.