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Анатолий Филиппенков о последствиях повышения ставки НДС для малого бизнеса
31 июль 2018 (11:28)
Сейчас предприниматели крайне встревожены увеличением ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Это обязательно отразится на стоимости товаров и услуг. С одной стороны, 2 процентных пункта (п.п.) выглядит небольшой цифрой, и некоторые эксперты говорят, что настолько же вырастут и цены. Но с точки зрения малого и среднего бизнеса (МСБ) это совсем не так.
Если в докризисные годы прибыль МСБ была до 30%, то сейчас колеблется в пределах 5-15%. Увеличение ставки на 2 п.п. влезет в прибыль, и она может сократиться на 25%. Отразится это и на предпринимателях, выпускающих социально значимую продукцию. Еще на стадии внесения законопроекта было задекларировано, что им сохранят льготную ставку на уровне 10%. Авторы законопроекта полагали, что таким образом удастся избежать увеличения налоговой нагрузки на граждан.
Социально ориентированный бизнес занимает очень малую долю в экономике и сохранение льгот никак не повлияет на ситуацию. Это не позволит удержать цены на общую массу товаров и услуг. Кроме того, предприниматели, выпускающие социально значимую продукцию работают с контрагентами, которых как раз и затронет увеличение ставки. Можно было бы оставить прежнюю ставку для предприятий, которые занимаются социальным бизнесом, инновациями, энергосбережением, а также товаропроизводителей. В таком случае НДС мог бы стать инструментом, который должен способствовать привлечению инвестиций и вложений. Вместо этого, законодатель решил пойти более легким путем.
Но, по всей видимости, никто не предусмотрел, что у этого закона будет еще более болезненный удар для экономики — уход предпринимателей в «теневой сектор» после повышения ставки НДС. И вытащить их оттуда будет достаточно сложно. Для примера достаточно вспомнить последствия от увеличения размера страховых взносов, которое произошло 2-3 года назад. Тогда в «тень» ушло 15% МСБ.
Это значит, что упадет не только собираемость налогов. Следует ожидать, что расширится нелегальное производство, а вслед за этим произойдет увеличение объемов фальсифицированной продукции. Уже сейчас «теневой» сегмент составляет 10% от всего оборота МСБ.
К сожалению, сейчас – после принятия закона – уже ничего не сделаешь для предотвращения перечисленных последствий. Можно в данном случае рассчитывать на дополнительную господдержку или инструменты развития.
Однако самым идеальным вариантом для развития МСБ являются не реформы или бюджетные средства. Сейчас сложились такие условия, когда бизнес лучше не трогать и дать ему время адаптироваться под существующие сегодня условия. Но вместо этого постоянно меняют правила игры. Даже аудит не успевает проконсультировать предпринимателей о всех нововведениях. Мы все время пытаемся донести именно эту идею до законодателя.
Анатолий Филиппенков, президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.
Если в докризисные годы прибыль МСБ была до 30%, то сейчас колеблется в пределах 5-15%. Увеличение ставки на 2 п.п. влезет в прибыль, и она может сократиться на 25%. Отразится это и на предпринимателях, выпускающих социально значимую продукцию. Еще на стадии внесения законопроекта было задекларировано, что им сохранят льготную ставку на уровне 10%. Авторы законопроекта полагали, что таким образом удастся избежать увеличения налоговой нагрузки на граждан.
Социально ориентированный бизнес занимает очень малую долю в экономике и сохранение льгот никак не повлияет на ситуацию. Это не позволит удержать цены на общую массу товаров и услуг. Кроме того, предприниматели, выпускающие социально значимую продукцию работают с контрагентами, которых как раз и затронет увеличение ставки. Можно было бы оставить прежнюю ставку для предприятий, которые занимаются социальным бизнесом, инновациями, энергосбережением, а также товаропроизводителей. В таком случае НДС мог бы стать инструментом, который должен способствовать привлечению инвестиций и вложений. Вместо этого, законодатель решил пойти более легким путем.
Но, по всей видимости, никто не предусмотрел, что у этого закона будет еще более болезненный удар для экономики — уход предпринимателей в «теневой сектор» после повышения ставки НДС. И вытащить их оттуда будет достаточно сложно. Для примера достаточно вспомнить последствия от увеличения размера страховых взносов, которое произошло 2-3 года назад. Тогда в «тень» ушло 15% МСБ.
Это значит, что упадет не только собираемость налогов. Следует ожидать, что расширится нелегальное производство, а вслед за этим произойдет увеличение объемов фальсифицированной продукции. Уже сейчас «теневой» сегмент составляет 10% от всего оборота МСБ.
К сожалению, сейчас – после принятия закона – уже ничего не сделаешь для предотвращения перечисленных последствий. Можно в данном случае рассчитывать на дополнительную господдержку или инструменты развития.
Однако самым идеальным вариантом для развития МСБ являются не реформы или бюджетные средства. Сейчас сложились такие условия, когда бизнес лучше не трогать и дать ему время адаптироваться под существующие сегодня условия. Но вместо этого постоянно меняют правила игры. Даже аудит не успевает проконсультировать предпринимателей о всех нововведениях. Мы все время пытаемся донести именно эту идею до законодателя.
Анатолий Филиппенков, президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.
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