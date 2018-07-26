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В УБРиР появилось накопительное страхование жизни

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в партнерстве со страховой компанией «ВТБ Страхование жизни» предлагает клиентам накопительное страхование жизни по программе «Семейный капитал».



Как сообщает пресс-служба банка, продукт предназначен для формирования накоплений и создания финансовой подушки безопасности в случае наступления сложной жизненной ситуации.



Накопительное страхование жизни (НСЖ) — это инструмент долгосрочного инвестирования, который, с одной стороны, позволяет накопить на большие цели (например, на обучение ребенка или сформировать прибавку к пенсии), а с другой — является страховым продуктом, т. е. при наступлении страхового случая клиент может из сформированного резервного фонда покрыть возникшие расходы.



Накопления формируются за счет ежегодных взносов и дополнительного инвестиционного дохода, который обеспечивает страховая компания. Кроме того, клиент вправе получать ежегодно налоговый вычет в размере до 15,6 тыс. руб., в зависимости от размера ежегодных страховых отчислений. Минимальный взнос в программу составляет 25 тыс. руб. Сроки страхования — 7, 10, 15 и 20 лет.



«НСЖ для российского рынка — достаточно новый продукт, и клиенты к нему пока только присматриваются. Но потенциал у программы есть: в рамках пилота, который банк проводил с апреля по июнь в нескольких городах, было оформлено более 120 договоров, что, по нашей оценке, — довольно неплохой старт. Чаще всего договор по программе «Семейный капитал» клиенты заключают на 7 лет, а средний ежегодный взнос составляет порядка 33 тыс. руб. Мы планируем повышать доверие наших клиентов к этому инструменту накоплений и привлекать к программе только надежных партнеров», — пояснила начальник отдела организации и развития партнерских программ УБРиР Людмила Чернова.

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