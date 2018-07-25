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В Свердловской области число экономических преступлений за год выросло на 26,5%

25 июль 2018 (15:11)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В I полугодии 2018 года в Свердловской области выявлено почти 1,5 тыс. преступлений экономической направленности. Это 5,5% от всех зарегистрированных в регионе, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным надзорного органа, за год число экономических преступлений выросло на 26,5% по сравнению с I полугодием 2017 года.

В целом в регионе за полгода зарегистрировано 27,3 тыс. преступлений, почти половина из них (49,6%) — хищение чужого имущества с помощью кражи (10,2 тыс. ед.), мошенничество (2,1 тыс. ед.), присвоение или растрата (288 ед.), грабеж (781 ед.), разбой (160 ед.).

Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным в I полугодии делам составил 2,75 млрд руб., что на 6,7% больше аналогичного периода прошлого года. При этом добровольно погасили лишь 11,9% от суммы или 327 млн руб.

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