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В Свердловской области число экономических преступлений за год выросло на 26,5%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В I полугодии 2018 года в Свердловской области выявлено почти 1,5 тыс. преступлений экономической направленности. Это 5,5% от всех зарегистрированных в регионе, сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным надзорного органа, за год число экономических преступлений выросло на 26,5% по сравнению с I полугодием 2017 года.



В целом в регионе за полгода зарегистрировано 27,3 тыс. преступлений, почти половина из них (49,6%) — хищение чужого имущества с помощью кражи (10,2 тыс. ед.), мошенничество (2,1 тыс. ед.), присвоение или растрата (288 ед.), грабеж (781 ед.), разбой (160 ед.).



Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным в I полугодии делам составил 2,75 млрд руб., что на 6,7% больше аналогичного периода прошлого года. При этом добровольно погасили лишь 11,9% от суммы или 327 млн руб.

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