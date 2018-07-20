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В Екатеринбурге прокуратура обязала службу такси возместить клиентке 8,4 тыс. рублей за невыполненный заказ

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать со службы такси в пользу жительницы города 8,4 тыс. руб. за невыполненный заказ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что заявительница обратилась в службу такси для заказа автомобиля. Заказ был принят. В назначенное время машина не подъехала. Из-за действий службы заказа пенсионерка и ее супруг не попали на спектакль московского Театра на Малой Бронной «Тартюф», который приехал на гастроли в Екатеринбург. Стоимость билетов составила 5,6 тыс. руб.



Женщина подала претензию директору транспортной компании с просьбой возместить причиненный ущерб. В ответе на нее указано, что правовые основания для возврата 5,6 тыс. руб. отсутствуют.



Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании стоимости билетов с транспортной компании. Суд требования прокуратуры удовлетворил и обязал компанию компенсировать стоимость билетов, а также выплатить штраф в 2,8 тыс. руб. за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

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