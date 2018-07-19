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Каждый пятый соискатель в Свердловской области интересуется подработкой

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. По данным исследования HeadHunter, в Свердловской области 21% активных соискателей рассматривают варианты временной или частичной занятости.



Как сообщает пресс-служба сервиса, на сферу «Продажи», «Административный персонал», «IT телеком», «Консультирование», «Маркетинг» приходится 77% всех вакансий, доступных для совмещения. Чаще всего работодатели ищут операторов на телефон, продавцов, аудиторов и ревизоров, мерчендайзеров, уборщиц, официантов и администраторов.



Немало предложений и для врачей (9% вакансий): собственники частных клиник готовы взять в свою компанию стоматологов, неврологов, диетологов, хирургов на совмещение. То же самое можно сказать и о педагогах (8% вакансий в категории «Наука, образование»).



«Например, преподавателя английского языка может нанять крупная компания, которая устраивает корпоративные курсы для своих сотрудников. Такая работа занимает несколько часов в неделю в удобное время, ее легко совмещать с уроками в школе», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. Анна Осипова.



Зарплату менее 20 тыс. руб. за неполный рабочий день предлагают всего 16% вакансий. Еще 38% не указывают конкретный размер вознаграждения — обычно это сдельная или почасовая оплата труда. В 49% вакансий отмечается, что опыт работы не требуется.

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