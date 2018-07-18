В Академическом районе Екатеринбурга стартует IX Всероссийская студенческая стройка

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 20 июля пройдет церемония начала Всероссийской студенческой стройки. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».В 2018 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в девятый раз. В ней примут участие более 100 бойцов отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.За прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие района. С помощью бойцов студенческих отрядов построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.«В Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района», — отмечают в пресс-службе.Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе. Этому способствует насыщенный и разнообразный досуг бойцов стройотрядов, организованный при помощи АО «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический».Мероприятие начнется 20 июля в 13.00 у памятного знака бойцам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический.