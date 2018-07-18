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В Академическом районе Екатеринбурга стартует IX Всероссийская студенческая стройка
18 июль 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 20 июля пройдет церемония начала Всероссийской студенческой стройки. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
В 2018 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в девятый раз. В ней примут участие более 100 бойцов отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
За прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие района. С помощью бойцов студенческих отрядов построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.
«В Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района», — отмечают в пресс-службе.
Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе. Этому способствует насыщенный и разнообразный досуг бойцов стройотрядов, организованный при помощи АО «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический».
Мероприятие начнется 20 июля в 13.00 у памятного знака бойцам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В 2018 году Всероссийская студенческая стройка «Академический» состоится в девятый раз. В ней примут участие более 100 бойцов отрядов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
За прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие района. С помощью бойцов студенческих отрядов построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.
«В Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района», — отмечают в пресс-службе.
Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе. Этому способствует насыщенный и разнообразный досуг бойцов стройотрядов, организованный при помощи АО «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический».
Мероприятие начнется 20 июля в 13.00 у памятного знака бойцам студенческих отрядов, участвовавших в строительстве района Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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