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Госдума не получила от регионов отрицательных отзывов на пенсионную реформу

УрБК, Москва, 18.07.2018. Госдума получила положительные отзывы на пенсионную реформу от органов власти 78 из 85 субъектов. Об этом 17 июля 2018 года было заявлено на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.



Отрицательных отзывов на повышение возрастного ценза, как заявили члены комитета, нижняя палата парламента не получала.



К настоящему времени три комитета Госдумы рекомендовали принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса состоится 19 июля 2018 года.



Правительственный законопроект предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

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