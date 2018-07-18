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Госдума не получила от регионов отрицательных отзывов на пенсионную реформу
18 июль 2018 (10:51)
УрБК, Москва, 18.07.2018. Госдума получила положительные отзывы на пенсионную реформу от органов власти 78 из 85 субъектов. Об этом 17 июля 2018 года было заявлено на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Отрицательных отзывов на повышение возрастного ценза, как заявили члены комитета, нижняя палата парламента не получала.
К настоящему времени три комитета Госдумы рекомендовали принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса состоится 19 июля 2018 года.
Правительственный законопроект предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.
Отрицательных отзывов на повышение возрастного ценза, как заявили члены комитета, нижняя палата парламента не получала.
К настоящему времени три комитета Госдумы рекомендовали принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса состоится 19 июля 2018 года.
Правительственный законопроект предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.
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