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Госдума не получила от регионов отрицательных отзывов на пенсионную реформу

18 июль 2018 (10:51)

УрБК, Москва, 18.07.2018. Госдума получила положительные отзывы на пенсионную реформу от органов власти 78 из 85 субъектов. Об этом 17 июля 2018 года было заявлено на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Отрицательных отзывов на повышение возрастного ценза, как заявили члены комитета, нижняя палата парламента не получала.

К настоящему времени три комитета Госдумы рекомендовали принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Заседание нижней палаты парламента по рассмотрению этого вопроса состоится 19 июля 2018 года.

Правительственный законопроект предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

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