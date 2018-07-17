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Верх-Исетский районный суд взыскал с фирмы «Региональная Компания Урал» более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. По решению суда ООО «Региональная Компания Урал» и ИП Петров Н. А. должны выплатить более 1,6 млн руб. за дефекты при изготовлении фасадных элементов и недостатки, возникшие при их установке.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, житель Екатеринбурга приобрел в ООО «Региональная Компания Урал» и у ИП Петрова Н. А. архитектурно-декоративные элементы из пенополистирола с защитным акриловым покрытием для установки на фасаде и во внутренних помещениях своего дома. За это покупатель заплатил почти 1,5 млн руб.



Установку декоративных элементов проводило ООО «Строительные технологии», которое порекомендовал продавец. Однако после установки пенопластовые колонны покрылись многочисленными трещинами. Мужчина обратился с претензией к продавцу, но тот ее проигнорировал, от проведения экспертизы и устранения недостатков уклонился. Стоимость их устранения была оценена в 2 млн 684 тыс. 267 руб.



Мужчина обратился с исковым заявлением в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с ИП Петрова Н. А. и ООО «Региональная компания Урал» стоимость устранения недостатков фасадных элементов — 2,7 млн руб., штраф в размере 50% этой суммы, расходы по оплате экспертного заключения — 25 тыс. руб., расходы на представителя — 50 тыс. руб., расходы по оформлению доверенности — 1,8 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины — 8,5 тыс. руб.



Экспертиза в суде оценила сумму устранения недостатков товара в 1 млн 563 тыс. 881 руб.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично и постановил взыскать с ответчиков 1,1 млн руб. убытков, штраф — 547,4 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта — 10,2 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 20,5 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины — 473 руб. Также в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина по 6,6 тыс. руб. с каждого.



Ответчики не согласились с данным решением и обжаловали его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, изменила решение суда первой инстанции, увеличив взысканные с ИП Петрова Н. А. и ООО «Региональная компания Урал» в пользу клиента расходы по оплате государственной пошлины до 8,4 тыс. руб. и уменьшив взысканную с ответчиков госпошлину в доход городского бюджета до 347 руб. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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