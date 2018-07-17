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Свердловское Заксобрание поддержало повышение пенсионного возраста в России

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Заксобрание Свердловской области поддержало федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста.



Документ в поддержку пенсионной реформы представил заместитель председателя регионального Заксобрания Владимир Власов.



«Нужно отметить, что председателю Законодательного собрания, в комитеты и депутатам поступают многочисленные обращения граждан, профсоюзных организаций по вопросу повышения пенсионного возраста. В этих обращениях, в частности, указывается на необходимость одновременного принятия иных законов и правовых актов, гарантирующих повышение уровня пенсионного обеспечения, трудоустройство», — сказал В. Власов.



За положительный отзыв к пенсионной реформе проголосовали 30 депутатов, включая председателя областного Заксобрания Людмилу Бабушкину. «Против» высказались 9 парламентариев. Один депутат воздержался.



Согласно законопроекту, пенсионный возраст для мужчин предлагается поднять с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет. В понедельник, 16 июля 2018 года, Госдума в первом чтении приняла этот документ.

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